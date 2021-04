Sei in cerca di un paio di cuffie wireless? Le Beats Solo 3 sono in offerta su Amazon a soli 127,99€. Il ribasso del 36% corrisponde a uno sconto effettivo di 71,96€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Beats Solo 3: le cuffie wireless definitive

Il design semplice e lineare rende le Beats Solo 3 delle cuffie difficili da far passare inosservate. Grazie al loro logo stampato colore su colore, si comprende subito di quale marca si stia parlando.

Realizzate in materiali di ottima qualità e ultra resistenti, le wearable hanno un peso di 650 grammi. Grazie a questa loro features possono essere indossate senza problemi anche per lunghe ore. I padiglioni realizzati in morbido tessuto contribuiscono a un comfort prolungato.

Abbinate al Chip Apple W1 assicurano una connettività Bluetooth d’eccellenza e che non incontra problemi di latenza. L’audio erogato, inoltre è di ottima qualità grazie a un bilanciamento accurato. I bassi, ovviamente suonano potenti come la tecnologia Beats promette, ma non rendono il suono privo di chiarezza.

Degna di nota è la batteria che assicura un’autonomia di ben 40 ore di riproduzione continua. Nel caso in cui questa dovesse terminare, la ricarica Fast Fuel garantisce 3 ore di ascolto aggiuntivo con appena 5 minuti di ricarica.

Le wearable possono essere collegate a qualsiasi dispositivo anche mediante cavo RemoteTalk Beats che però viene venduto separatamente.

Puoi acquistare le cuffie Beats Solo 3 nella loro colorazione nera a soli 127,99€ su Amazon. Acquistale oggi e ricevile entro 48 ore se sei abbonato Prime. Le consegne sono gratuite anche in caso di primo ordine sul sito. Le wearable Dr Dre, infine, sono acquistabili anche a rate grazie al programma CreditLine di Confidis da scegliere in fase di checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable