Beats Flex Wireless: mica un paio di auricolari Bluetooth qualsiasi. Un brand di altissimo livello, che ha deciso di mettere a punto un modello di cuffiette a laccio dal prezzo “democratico”: se Amazon ci aggiunge lo sconto, allora l'affare è servito.

Adesso puoi portarli a casa a 39,99€ con spedizioni rapide e gratis, ma durerà pochissimo.

Beats Flex Wireless: un affare assurdo

Si tratta del wearable perfetto per chi adora la comodità dell'utilizzo di cuffie wireless, ma teme di perdere le singole cuffiette. Infatti, pur funzionando in Bluetooth, hanno comunque un cavo da collo che collega le due estremità e non solo. Infatti, ogni auricolare ha un magnete: quando non li indossi alle orecchie, puoi tenerli ben saldi e collegati al collo.

Sulla qualità dell'ascolto musicale e dell'audio in chiamata non si discute: c'è lo zampino di Apple, proprietaria del marchio, e del suo chip W1. A questo ci aggiungi poi un'autonomia energetica d'eccezione, che arriva fino a 12 ore di fila e – se possiedi iPhone – puoi contare anche su interazioni in stile AirPods.

Infatti, il tuo device riconosce gli auricolari appena li accendi e te li mostra a schermo, corredati di percentuale residua della batteria.

Insomma, i Beats Flex Wireless ti catapultano nel mondo dei wearable di alto livello, adesso con un investimento minimo: portali ora a casa da Amazon a 39,99€ appena e godi anche di spedizioni rapide e gratis. Attento però: pochissimi pezzi disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

