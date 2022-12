Beats Flex Wacko Maria Edition: particolari e fashion, ora disponibili

Beats Flex arrivano adesso in una nuova edizione speciale dedicata al brand Wacko Maria; presentano una skin leopardata molto accattivante ma per il resto, sono le solite cuffiette TWS a cui siamo abituati da tempo.

Nuova collaborazione per il marchio di Apple dedicato alla musica; Beats ora offre una variante speciale dei suoi auricolari TWS semi-cablati. Parliamo dei Beats Flex che godono della partnership con Wacko Maria.

Beats Flex Wacko Maria Edition: ecco cosa cambia

Osservando il design nello specifico, notiamo la variante con stampa leopardata; l’edizione presenta anche un design del cavo bicolor.

Giusto per contestualizzare il gadget, questo è il paio di TWS entry level del marchio. Siccome Beats fa parte di Apple, godono del medesimo chipset W1 realizzato dal colosso di Cupertino. Sono stati presentati nel 2020 e sono auricolari perfetti per chi fa molto sport. Pensate che i gommini sono disponibili in varie dimensioni, gli auricolari sono magnetici che si fissano fra loro al collo così da impedire un’eventuale caduta.

Beats Flex offrono fino a 12 ore di autonomia con una singola carica e una ricarica veloce Fast Fuel mediante cavo USB Type-C. In soli 10 minuti si possono ottenere fino a 90 di riproduzione. Oltre agli auricolari premium, la compagnia ha anche inserito una confezione speciale leopardata dedicata al marchio. Costa 70 dollari in America. Non sappiamo se arriveranno anche da noi.

Se volete acquistare la variante classica, sappiate che su Amazon si trova in super sconto a soli 67,99€ al posto di 89,95€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo. Si tratta di un paio di cuffiette TWS davvero molto frizzanti; vi consigliamo di acquistarle se le volete adoperare per lo spot. Lo sconto è davvero elevato, pari al 24% sul prezzo di listino; vi conviene affrettarvi se siete interessati a portarveli a casa oggi.

