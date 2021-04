Hai voglia di acquistare un paio di cuffie? Le Beats EP sono in offerta su Amazon a soli 56,20€. Il ribasso del 44% consiste in uno sconto esclusivo di 43,57€ che rende queste wearable un vero affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Cuffie Beats EP: le specifiche di queste cuffie

Nella loro colorazione Blu, le Beats EP non passano inosservate. Con un design semplice ma d’effetto offrono una riproduzione confortevole e di qualità.

La tecnologia implementata al loro interno assicura sempre una riproduzione di alta qualità. Grazie alla calibratura professionale, infatti, l’audio è equilibrato e perfetto per l’ascolto di ogni tipo di contenuto: dalla musica ai contenuti in streaming. I bassi sono potenti e i toni alti setosi.

Nonostante possano sembrare delicate, i materiali utilizzati per la costruzione assicurano robustezza e durevolezza. Altra nota da sottolineare è l’estrema leggerezza delle cuffie on ear che consente all’utilizzatore d’indossarle per ore intere senza mai fastidio. L’archetto è realizzato in acciaio inossidabile.

Sono sprovviste di batteria e questo garantisce un ascolto infinito poiché non richiedono né ricariche né tempi di pausa. Basta collegarle al proprio dispositivo attraverso il cavo per iniziare subito a godere dell’ascolto. Il RemoteTalk, inoltre, permette di rispondere alle chiamate e gestire la riproduzione musicale a proprio piacere.

Trattandosi di cuffie passive, infine, non prevedono la cancellazione attiva del rumore dunque sono adatte a un utilizzo in ambienti interni.

Puoi acquistare le cuffie on ear Beats EP firmare Dr. Dre su Amazon a soli 56,20€ nella loro colorazione Blu. Acquistale oggi e ricevile in tempi brevi se possiedi un abbonamento Prime (entro 48 ore dalla spedizione effettiva). Le consegne, inoltre, sono gratuite anche in caso di primo acquisto sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable