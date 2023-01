Bazar tech: tutto a meno di 10€ su Amazon, 5 chicche INASPETTATE

Coni il nostro Bazar Tech è più divertente scoprire nuovi gadget su Amazon, senza spendere un patrimonio. Dai un’occhiata a questi 5 gadget a meno di 10€, sono tutti coperti da spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il telecomando Bluetooth è perfetto per avere la libertà di scattare foto di gruppo (o magnifici selfie panoramici) lasciando lo smartphone posizionato per inquadrarti. Basta premere un pulsante e, come fosse un vero e proprio otturatore, lui scatterà. Prendilo adesso a 6,49€ appena.

Questo prodotto probabilmente non l’hai mai visto. Lo inserisci nella porta di ricarica dello smartphone (Lightning per iPhone, ma anche USB C, grazie agli adattatori in dotazione) e in pochi secondi – grazie ai raggi UVC – potrai completare un vero processo di sterilizzazione. Una genialata da avere sempre in tasca, utile in una marea di occasioni: prendilo a 8,99€.

Un bel paio di auricolari firmato dal celebre brand SBS. Funzionano in Bluetooth, quindi nessun vincolo dei cavi. Ottima autonomia energetica, perfetti per ascolto musicale e chiamate. Scegliendoli bianchi, te li accaparri a mini prezzo: bastano 9,99€ (sconto 75%).

Hai mai provato l’amplificatore di schermo per smartphone? Un vero spettacolo. Non usa elettricità per completare gli ingrandimenti. Basta posizionare il tuo device nell’apposito alloggiamento e guardare il display attraverso la lente di amplificazione: geniale e utile in un sacco di contesti. Provalo subito a 9,98€.

Questa occasione è proprio imperdibile. Ben 3 metri di striscia LED smart multicolore, lo posizioni in pochi minuti e poi gestisci gli effetti tramite Bluetooth e smartphone. Puoi anche farlo andare a ritmo di musica. In sconto, lo prendi a 9,49€ (un piccolo consiglio? Con pochi centesimi in più, prendi la versione WiFi che puoi collegare a Internet ed è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google: bastano 10,19€ appena).

Visto che occasioni ci sono nel nostro Bazar Tech Amazon? Tutti questi prodotti costano meno di 10€. Certo, si tratta di occasioni limitate, ma se sarai veloce, l’affare è assicurato!

