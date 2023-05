Batterie stilo con ricarica USB, GENIALATA mai vista: a 5€ al pz (Amazon)

Questa è probabilmente il prodotto geniale del giorno. Le batterie ricaricabili sono utilissime, ma serve il loro caricatore, che molto spesso è super ingombrante e non sempre a portata di mano. Soprattutto se viaggi. Ecco, queste stilo (di tipo AA), non ne hanno bisogno: basta il caricatore dello smartphone e un cavetto con uscita microUSB. Hai letto bene: le colleghi direttamente alla ricarica, nessun prodotto specifico da portare con te!

Qualcosa di comodissimo perché hai la libertà di ricaricarle ovunque, anche in auto! La cosa interessante è che il prezzo è tutt’altro che esagerato. Infatti, su Amazon c’è il kit composto da 4 batterie, un cavo USB 4 in1 per la ricarica contemporanea e la custodia lo porti a casa a 20,99€ appena. Praticamente, circa 5€ per ogni unità. Completa adesso l’ordine e provale subito, le ricevi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in offerta limitata.

Un prodotto assurdo perché unico nel suo genere. Chi mai immaginerebbe una batteria, di quelle che usiamo da sempre, che si può collegare alla ricarica come uno smartphone? Una possibilità ultra comoda, che riduce il numero di caricatori da portare in giro. Ne basta praticamente uno per tutti e non solo.

Infatti, se ti serve ricaricare queste assurde batterie stilo, ma non hai accessori con te, è altamente probabile che tu possa trovare qualcuno che te lo presti. Ipotesi molto difficile, se serve una classica, ingombrante, stazione di ricarica.

Non perdere l’occasione di provare il completissimo kit composto da 4 pezzi, cavo USB 4 in 1 e custodia a 20,99€ su Amazon. Più o meno 5€ appena per ogni unità! Completa l’ordine al volo e godi di spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.