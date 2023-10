Batteria di ricambio per MacBook Air in DOPPIO SCONTO Amazon

Se possiedi un MacBook Air non proprio recente e hai notato che la batteria sta perdendo potenza, abbiamo una grande notizia per te.

Puoi ottenere una nuova batteria di ricambio di alta qualità su Amazon e la cosa migliore è che è in vendita con doppio sconto.

Il prezzo originale di questa batteria è di 65,99 euro, ma grazie a un coupon sconto disponibile sulla pagina del prodotto, puoi acquistarla a soli 53,18 euro. È un affare incredibile che non vorrai farti scappare.

Batteria di ricambio per MacBook Air: le caratteristiche

Questa batteria di ricambio è stata recentemente aggiornata alla versione 3.0 con una qualità superiore. È progettata per MacBook Air da 13 pollici e dispone di un nucleo elettrico ad alte prestazioni proveniente dal Giappone.

Con una capacità di 7200 mAh e una tensione di 7,4 V, questa batteria è progettata per garantire prestazioni eccezionali. È anche compatibile con i modelli di batteria da 7,6 V / 55 Wh e 7,4 V / 53,28 Wh, quindi puoi stare tranquillo sapendo che si adatta perfettamente al tuo MacBook Air.

Acquistando questa batteria di ricambio, riceverai tutto il necessario per la sostituzione. Il pacchetto include non solo la batteria per il MacBook Air, ma anche una pellicola protettiva per la tastiera per proteggere il tuo laptop da eventuali schizzi o sporco. Inoltre, saranno inclusi due cacciaviti e quattro aiutanti, insieme a dieci viti di ricambio per semplificare il processo di sostituzione.

Questa batteria è progettata per durare nel tempo. Corrisponde alla durata della batteria originale del tuo MacBook Air e offre fino a 500 cicli di ricarica, garantendo prestazioni affidabili per diversi anni.

Questa batteria di ricambio è compatibile con una vasta gamma di modelli di MacBook Air da 13 pollici, tra cui l’A1466 (versioni dal 2012 al 2017) e l’A1369 (versioni dal 2010 al 2011). Puoi verificare la compatibilità con il tuo modello consultando l’EMV Numero applicabile: 2469/2559.

Non perdere l’opportunità di ottenere una batteria di ricambio di alta qualità per il tuo MacBook Air a un prezzo incredibile. Acquista subito questa batteria con doppio sconto su Amazon e ridai nuova vita al tuo laptop, senza dover spendere una fortuna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.