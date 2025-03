Batteria auto a terra? Questo avviatore in OFFERTA ti salverà (-38%)

Oggi su Amazon è in offerta questo avviatore d’emergenza per auto: utilissimo per quelle situazioni in cui la batteria è a terra e non vuole saperne di avviarsi, è un accessorio indispensabile da tenere sempre con sé in macchina. In sconto puoi acquistarlo a soli 37,99 euro invece di 60,99, con spedizione Prime inclusa.

Avviatore d’emergenza per auto: utile e indispensabile

Questo avviatore ha una potenza di picco da 2000A e può avviare in pochi secondi qualsiasi veicolo a benzina fino a 7,5L o diesel fino a 5,0L, compresi SUV, furgoni e camion leggeri: tutto questo fino a 30 volte con una sola carica.

Oltre ad essere un avviatore funziona anche da power bank portatile vista la presenza di due porte USB con cui ricaricare smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo elettronico. La torcia LED integrata con tre modalità – luce fissa, flash e SOS – è l’ideale in situazioni di emergenza o quando hai bisogno di illuminare il cofano.

La sicurezza è garantita da 8 protezioni intelligenti, che prevengono cortocircuiti, sovratensioni e scintille, riducendo qualsiasi rischio per te e per il tuo veicolo.

La confezione include tutto ciò che serve per iniziare: l’avviatore, i morsetti intelligenti, un cavo USB-C e un manuale d’uso. Con questo avviatore nessuna batteria scarica potrà rovinare la tua giornata: acquistalo in offerta a 37,99 euro invece di 60,99.