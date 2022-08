Bastano per 22€ per lo smartband con Alexa e tante funzionalità

Uno smartband bellissimo esteticamente, super completo e dotato di un sacco di funzionalità. Grazie al supporto all’assistente vocale Alexa, puoi interagire con la voce direttamente dal polso. Puoi chiedere informazioni e persino gestire la casa smart. Ovviamente, non manca di avere una marea di funzionalità dedicate alla salute e allo sport.

Insomma, per 22€ circa appena prendi un dispositivo completo e con feature esclusive. Dovrai essere veloce per approfittarne però: completa l’ordine al volo e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Smartband con Alexa a prezzo piccolissimo su Amazon

Un wearable con ampio display, l’ideale per controllare tutte le informazioni che ti servono, direttamente dal polso. Notifiche, avvisi, promemoria, chiamate in arrivo e non solo: non occorrerà più prendere in continuazione lo smartphone per verificare.

A disposizione per i tuoi allenamenti, ben 14 modalità sportive specifiche e tutte le funzionalità tipiche di activity tracker. Ancora, diverse le feature dedicate alla salute: controllo H24 del battito cardiaco, quantità di ossigeno nel sangue, livello di stress, verifica della qualità del riposo notturno e non solo.

Per finire, chicca delle chicche, la compatibilità con l’assistente vocale Alexa. Direttamente dal polso, puoi interagire con la voce ed è una funzionalità super rara su smartband. Non perdere l’occasione di portare a casa questo piccolo concentrato di tecnologia a prezzo piccolissimo da Amazon. Completa l’ordine al volo per approfittarne, te l’accaparri a 22€ circa appena e le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.