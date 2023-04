Bastano 9€ su Amazon per lo smartband che misura la pressione: FOLLIA

Questo spettacolare smartband è in grado anche di stimare la pressione sanguigna. Completo, leggero e versatile, da Amazon lo prendi a pochi spiccioli in questo momento. Infatti, completando l’ordine al volo hai la possibilità di accaparrartelo a 9,99€ appena con spedizioni assolutamente gratuite. Disponibile in diversi colori, dovrai essere veloce perché a questo prezzo durerà pochissimo.

Un wearable base di gamma, naturalmente, ma che però sorprende per le tante funzionalità delle quali è dotato. Infatti, oltre alla misurazione della pressione sanguigna, è anche perfetto per controllare il battito cardiaco, valutare la qualità del riposo notturno, contare i passi, tenere traccia della distanza percorsa, stimare le calorie bruciate e non solo. Infatti, ovviamente è anche il perfetto assistente digitale da polso: ogni notifica in arrivo sullo smartphone ti sarà mostrata e riceverai un avviso anche quando ricevi una telefonata. Ancora, può aiutarti a trovare lo smartphone quando lo perdi in casa, ad esempio, e non ricordi più dove lo hai appoggiato.

Ottima l’autonomia energetica e completo il pacchetto di funzioni a disposizione. A questo prezzo, questo smartband è assolutamente da portare a casa. Non perdere la ghiotta occasione Amazon del momento: completa l’ordine al volo per averlo a 9,99€ appena con spedizioni assolutamente gratuite. Sii veloce però, la disponibilità in promozione è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.