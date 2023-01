Bastano 8€ per il cappello SMART su Amazon: ricevi i guanti in omaggio (-53%)

Il cappello smart è un prodotto spettacolare, unico nel suo genere. Non solo ti tiene super caldo durante la stagione invernale, ma ti permette anche di anche di ascoltare i brani musicali che ti piacciono di più e di parlare al telefono senza dover indossare altro. Infatti, è dotato di cuffie integrate, batteria ricaricabile e connettività Bluetooth. Abbinalo al tuo smartphone e usa i pulsanti integrati per gestire il dispositivo.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 8€ circa appena, grazie all’occasione del momento. In omaggio, ricevi un paio di caldi guanti. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Un prodotto unico nel suo genere, decisamente. Un gadget intelligente con doppia funzione: ti permette anche di rimanere al caldo, senza rinunciare alla tecnologia e senza dover acquistare altri wearable a parte. Naturalmente, sebbene si tratti di un dispositivo tech, non c’è da preoccuparsi: è assolutamente lavabile. Basterà sfilare la parte elettronica prima di farlo e poi posizionarla nuovamente quando il tuo cappello smart è asciutto.

Usa questo spettacolare dispositivo per ascoltare la musica che ami di più e anche per parlare al telefono: puoi fare tutto utilizzando i pratici pulsanti integrati.

