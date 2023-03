Bastano 7€ per il cacciavite 34 in 1 in kit: sconto 40%, custodia in OMAGGIO

Con un cacciavite 34 in 1 in kit, dotato di un sacco di inserti, completare le operazioni di fai da te che richiedono precisione non sarà più un problema. In un attimo, sull’apposito manico monti la punta della quale hai bisogno, realizzata in acciaio al cromo vanadio e magnetica, e completi il lavoro. Elettronica, occhiali, giocattoli oppure elettrodomestici: i contesti in cui sfruttare questo set sono tantissimi. Complice un goloso sconto Amazon del 40%, puoi portare a casa il kit a 7€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. La robusta custodia, perfetta per conservare tutti i componenti del set, è in omaggio.

A firma del prodotto c’è proprio il brand Amazon Basics, ovvero un marchio che ti garantisce di spuntare in qualsiasi categoria di prodotto sempre il migliore equilibrio fra qualità e prezzo. Se poi a questa condizione aggiungi anche un corposo sconto, allora l’affare è assolutamente servito. Con un kit come questo sempre a disposizione, non dovrai più cercare in giro quello specifico inserto, necessario per completare una riparazione o una banale operazione di manutenzione.

All’interno della robusta custodia, avrai sempre tutto l’occorrente: le punte magnetiche, il manico e non solo. Nello specifico, il set comprende:

24 punte Cr-V, 7 mini bussole, 1 manico per cacciavite a cricchetto, 1 supporto per punte e 1 specchietto.

Come anticipato, in omaggio ricevi anche la pratica custodia. Non perdere la ghiotta occasione del momento e porta a casa questo cacciavite 34 in 1 a 7€ circa appena da Amazon: completa l’ordine al volo per risparmiare il 40%. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata: sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.