Bastano 7€ per avere subito CALORE: gadget meraviglioso a prezzo shock (-43%)

Questo bellissimo sistema di riscaldamento portatile si ricarica come un powerbank ed è quindi super riutilizzabile. Unico nel design, ti offre calore immediato, ogni volta che lo desideri.



Siamo onesti: è bellissimo nel design. Proprio unico nel suo genere. Una dolcissima zampina, con una parte luminosa, che ti consente di sapere sempre quando il dispositivo è acceso e in uso. In questo modo, non rischierai di lasciarlo in funzione se non lo desideri.

Super compatto, puoi portarlo ovunque senza avere ingombro eccessivo, anzi. Quando è scarico, lo colleghi alla porta di ricarica USB esattamente come faresti con un qualsiasi dispositivo di elettronica. Puoi quindi riutilizzarlo ogni volta che lo desideri, senza dover ricorrere ricorrere all’acquisto di ricariche.



