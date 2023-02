Bastano 69€ per un ottimo tablet con Android 12 e WiFi 6: FOLLIA Amazon

Un tablet che sia perfetto per le attività quotidiane, ma che non abbia un prezzo importante. Un prodotto con display da 8″ perfetto per navigare su Internet, guardare video, usare i social, effettuare videochiamate e – praticamente – compiere la stragrande maggioranza delle azioni che sei solito fare con i tuoi dispositivi. Un device che, inaspettatamente, ha a bordo Android 12 e a anche il supporto al WiFi 6 (caratteristica ancora parecchio rara).

Nonostante l’ottimo Teclast P80T abbia già un prezzo particolarmente abbordabile, considerando che costa meno di 100€, c’è da non credere alla promozione Amazon del momento, che taglia il prezzo ulteriormente, permettendoti di averlo a 69,99€. Basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo per prenderlo a gran prezzo, approfittando anche di spedizioni rapide e grattugie, garantite dai servizi Prime. Bisogna essere veloci però perché la disponibilità è limitata.

Bello esteticamente, con la scocca posteriore di colore azzurro, è il dispositivo perfetto da utilizzare in mobilità. Basta una connessione a Internet WiFi per utilizzarne a pieno il potenziale, praticamente ovunque. Come anticipato, è un prodotto base di gamma, che risulta perfetto per le attività quotidiane. Certamente, non è un dispositivo pensato per il gaming estremo o attività egualmente pesanti, ma per tutto il resto risulterà il tuo perfetto compagno digitale. Studiare, lavorare o divertirsi – magari guardando un film – non sarà un problema, affidandosi a lui.

A questo prezzo, risulta quasi incredibile che sia possibile portare a casa un prodotto completo, firmato Teclast. Il brand ormai non ha più bisogno di presentazioni perché gode di ottima reputazione grazie all’eccellente equilibrio fra qualità e prezzo dei suoi prodotti.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon con questo tablet dotato di supporto al WiFi 6 e Android 12. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per avere tutto a 69€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e grattugie, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.