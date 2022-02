Bastano 38€ per questo smartwatch MOZZAFIATO by Xiaomi (-61%)

Uno smartwatch perfetto per il quotidiano non deve necessariamente costare un patrimonio, soprattutto se sai riconoscere chicche come questo wearable, parte dell'ecosistema Xiaomi.

Un dispositivo sobrio, con un appeal estetico che ben si abbina a qualsiasi outfit, a 38€ è un vero è proprio affare. Uno sconto che ti offre l'ottimo store di Gshopper: risparmi il 61% e le spedizioni sono rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Per approfittarne, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “A6E366C645A6”. Disponibilità super limitata.

Eccezionale smartwatch by Xiaomi: promo irresistibile

Un wearable bello, non solo completo. Il modello Haylou Solar LS05 è pensato innanzitutto per la personalizzazione. A casa arriva in versione con cinturino sportivo, ma puoi personalizzarlo senza alcun problema, scegliendone magari un più elegante, se il contesto lo richiede. Naturalmente, puoi anche cambiare le watch face, scegliendo quella che più ti piace fra i quadranti a tua disposizione.

Sfrutta il pannello incastonato nella cassa circolare per controllare le notifiche in arrivo allo smartphone al quale lo hai connesso in Bluetooth. Ancora, si tratta di un valido alleato per la salute, con feature dedicate come il controllo del battito cardiaco e della qualità del riposo notturno.

Per finire, questo gioiellino di certo non deluderà le aspettative al momento di allenarsi. Sceglie fra 12 tipologie di workout quella che più risponde alle tue esigenze e tieni traccia dei tuoi progressi in tempo reale e non solo. Infatti, puoi scaricare tutti i dati all'interno dell'applicazione per Android e iOS e poi controllarli ogni volta che lo desideri.

Con una batteria che arriva fino a 30 giorni in stand by, di certo l'autonomia energetica non sarà un problema. Non sarai schiavo della ricarica ogni sera.

Insomma, un ottimo smartwatch quello parte dell'ecosistema Xiaomi, che – con il 61% di sconto è un vero e proprio affare. Una promozione alla quale Gshopper aggiunge anche spedizioni rapide e gratis, direttamente da magazzino europeo. Per approfittarne, metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – inserisci il codice “A6E366C645A6”. Promozione a tempo, quantità limitate.