Un prodotto spettacolare, perché ti permette di portare il Bluetooth – e non solo – nella tua vecchia auto. Basta che tu abbia uno stereo, anche dotatissimo, che funzioni con frequenze FM. Questa genialata, super completa, la prendi a 2,38€ da Amazon e le spedizioni sono gratis: se sei fortunato, e ce ne sono ancora, devi solo completare velocemente l'ordine.

Bluetooth in auto con 2€: follia Amazon

Inserisci questo gioiellino nella porta accendisigari e ti si aprirà un mondo. Decidi che cosa vuoi fare: collegare in Bluetooth lo smartphone, inserire una microSD o una chiavetta USB con la musica a bordo? Ampia scelta.

Se collegherai senza fili il tuo device, potrai trasmettere non solo la musica, ma anche usare il microfono integrato – e le casse della macchina – per avere il tuo personalissimo sistema di vivavoce. Nessun problema nemmeno con la configurazione: i tastini ti permetteranno di gestire tutto molto velocemente.

A questo punto, ti starai chiedendo come fa questo dispositivo a dialogare con l'autoradio che già c'è. Semplice: attraverso le frequenze FM. Basta che selezioni la stessa sul device e sullo stereo dell'auto e sei a posto. Non servirà nient'altro per far funzionare questo sistema eccezionale.

La chicca finale sai qual è? Oltre a tutto questo, il dispositivo che prendi quasi gratis da Amazon è anche in grado di permetterti di ricaricare lo smartphone, passando dalle due porte USB. Non perdere l'occasione di portare il Bluetooth e non solo in auto a prezzo ridicolo: completa l'ordine al volo per accaparrarti questo gioiellino ad appena 2,38€. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

