Bastano 24,99€ per lo smartwatch con Alexa: sconto SHOCK del 50%

Non uno smartwatch come gli altri. Questo particolarissimo wearable è compatibile con l’assistente vocale Alexa. Di conseguenza, direttamente dal polso potrai controllare i tuoi dispositivi della casa smart, ma anche chiedere informazioni. Un dispositivo completo sotto ogni punto di vista, è perfetto per l’attività sportiva e il monitoraggio della salute.

Complice un goloso sconto del 50%, puoi portarlo a casa a 24,99€ appena. Per accaparrartelo dovrai essere super veloce però: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Lo smartwatch con Alexa è una genialata

Mettere insieme tutto il potenziale di un ottimo wearable da polso e l’estrema utilità dell’assistente vocale Alexa è decisamente un ottimo modo per avere sempre tutto sotto controllo. Notifiche, avvisi, chiamate in arrivo, promemorie e non solo. Infatti, hai anche la possibilità di tenere sotto controllo le tue sessioni di allenamento. A disposizione, diverse tipologie di workout specifiche fra le quali scegliere. Attenzione anche alla salute, grazie a diverse funzionalità dedicate come il controllo del battito cardiaco, della quantità di ossigeno nel sangue e la qualità del riposo notturno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.