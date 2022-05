Bastano 17€ per questo smartwatch particolarissimo: un gioiello

Non uno smartwatch come gli altri. Questo gioiello da polso è diverso dagli altri, unico nel suo genere. Mira ad essere un wearable da sfoggiare, oltre che un utile assistente digitale da polso.

Ampia autonomia energetica, certificazione 3ATM per la resistenza all’immersione in acqua prolungata, un sacco di modalità sportive e diverse funzionalità dedicate alla salute.

Bellissimo esteticamente, a questo prezzo è uno sfizio che puoi concederti senza remore. Spunta il coupon in pagina e accaparratelo a 17€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: a questo prezzo, durerà pochissimo.

Uno smartwatch eccezionale: prezzo bassissimo su Amazon

Un dispositivo da sfoggiare in abbinata a qualsiasi outfit. Si tratta del particolarissimo Doogee Ares, che sorprende per estetica, funzionalità e non solo. Infatti, complici gli sconti del momento, adesso sorprende anche per il prezzo.

Dall’ampio display controlli le notifiche in arrivo sul tuo smartphone, ma non solo. Scegli fra le 24 disponibili la tua modalità sportiva preferita e allenati: tutti i dati saranno rilevati con precisione e potrai verificarli all’occorrenza. Grazie alla presenza della certificazione 3ATM, che garantisce resistenza all’immersione in acqua, puoi sfruttare il tuo dispositivo anche per monitorare le sessioni di nuoto.

Ancora, questo dispositivo è perfetto per tenere sotto controllo la salute. Infatti, oltre al battito cardiaco, hai la possibilità di verificare la quantità di ossigeno presente nel sangue e la qualità del riposo notturno. Tutto direttamente dal polso.

Personalizza il display scegliendo fra tantissimi quadranti quello che preferisci. Ancora, a disposizione hai un sacco di feature collaterali come il timer, il controllo della musica da remoto e il meteo.

Insomma, questo eccezionale smartwatch – bellissimo gioiello da polso – a questo prezzo è un affare da non perdere. Spunta il coupon in pagina su Amazon e completa l’ordine al volo per averlo a 17€ circa appena. Godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.