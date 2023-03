Basta un dispositivo del genere per TRASFORMARE l'auto (18€)

La tua vecchia auto non dispone di tecnologia Bluetooth per collegare il tuo smartphone? La soluzione perfetta per te è questo fantastico Trasmettitore Bluetooth che include al suo interno diverse funzioni e ti trasforma in 0.2 secondi la tua bimba.

Corri su Amazon e non lasciartelo scappare allo straordinario prezzo di 18€, un prezzo irrisorio visti i soliti che si vedono in giro. Perché perdere questa occasione? Il tempo scorre!

Puoi riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia se possiedi un abbonamento Amazon Prime, cosa aspetti? Abbonati subito.

Con il trasmettitore Bluetooth hai un mini dispositivo per collegare lo smartphone alla tua auto

Utilizzare il telefono durante la guida è vietato dalla legge e severamente punito, questo perché potrebbe una distrazione potrebbe causare gravi incidenti e non solo. Viene infatti consigliato l’uso dell’auricolare Bluetooth o direttamente il collegamento del telefono sulla propria auto, ma non tutti hanno un nuovo veicolo capace di poterlo fare. Oggi quindi voglio venirti incontro presentandoti questo Trasmettitore Bluetooth perfetto per questa occasione.

Questo piccolo dispositivo è di sicuro una manna dal cielo per svariati motivi. Il suo design piccolo e compatto non ti creerà assolutamente ingombro e grazie alla sua retro illuminazione sarà ben visibile anche durante le guide notturne.

È fornito di ben:

1 porta UBS-C e 2 porte USB da utilizzare per caricare i tuoi dispositivi o mettere musica,

e da utilizzare per caricare i tuoi dispositivi o mettere musica, una rotella per alzare e abbassare il volume,

tre stati funzione di cui uno per rispondere alle chiamate.

Per poterlo utilizzare basterà inserirlo nel vano accendisigari e collegarlo tramite Bluetooth al tuo smartphone ed è fatta. Grazie alla sua tecnologia Bluetooth 5.0 avrai un collegamento immediato e stabile. Il doppio microfono con riduzione del rumore permetterà di captare al meglio la tua voce. Vedrai che una volta provato non ne potrai più fare a meno.

Non aspettare un secondo di più e acquista su Amazon il tuo Trasmettitore Bluetooth per Auto allo straordinario prezzo di soli 18€.

Con Amazon Prime hai spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.