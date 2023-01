Basta sprechi in bolletta: la lampadina CREPUSCOLARE è geniale (7,50€)

Queste lampadine sono pazzesche. Non solo utilizzano la tecnologia LED così da garantire un bassissimo assorbimento energetico (appena 9W), integrano anche un sensore crepuscolare. Questo significa che si accendono e spegnono in totale autonomia. Progettate anche per l’utilizzo all’esterno, pensa a quanto risparmio in bolletta: sarà impossibile dimenticarle accese. Se c’è abbastanza illuminazione ambientale, loro restano spente.

Un prodotto geniale, che da Amazon porti a casa in pazzo doppio a 14€ circa appena. Scegli la temperatura colore e completa l’ordine prima che finiscano, le spedizioni sono rapide e gratuite se sei abbonato ai servizi Prime:

La lampadina crepuscolare è da provare: ottimo prezzo

L’installazione non potrebbe proprio essere più elementare. Dotate di attacco universale E27, basterà avvitarle al portalampada e accender l’interruttore. Non occorrerà fare altro.

In presenza di sufficiente illuminazione ambientale, la luce resterà spenta. Al calare del buio si accenderà in automatico e – a meno di un tuo intervento dell’interruttore – si spegnerà soltanto quanto ci sarà nuovamente sufficiente illuminazione. Merito del sensore crepuscolare.

Un prodotto geniale, che risolvere tutti i problemi di dimenticanza (o semplicemente di noia!). Non dovrai andare ogni volta ad accendere o spegnere manualmente la luce del portone, del balcone, del giardino o del porticato. Ovviamente, oltre che in esterna, puoi anche utilizzarlo all’interno senza alcun problema.

Non perdere l’occasione di provare questo prodotto geniale e metti fine agli sprechi in bolletta. La coppia di lampadine crepuscolari la prendi a prezzo super su Amazon. Bastano 14,99€, circa 7,49€ al pezzo. Scegli adesso quella che preferisci:

Spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in stock limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.