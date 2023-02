Basta questa mini chiavetta per rendere il tuo computer WIRELESS

Vuoi collegare il tuo computer fisso a internet senza dover usare quell’ingombrante caso LAN? Allora non devi assolutamente farti scappare questa comodissima e straordinaria Chiavetta USB WiFi di Netgear. La colleghi e tac: hai fatto in una sola mossa.

La puoi acquistare su Amazon a soli 17,20€ grazie alla promozione in corso che ti permette di avere uno straordinario sconto del 47%. Aggiungila subito al tuo carrello e completa l’acquisto prima che l’offerta termini.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai usufruire in qualsiasi momento di spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Una connessione internet wireless anche sul tuo computer fisso grazie alla chiavetta di Netgear

Se hai un computer fisso di sicuro avrai anche un lungo e ingombrante cavo LAN lungo tutti i muri che vanno dal router al tuo dispositivo. Oltre a essere antiestetico potrebbe essere anche pericoloso per tutte le volte che rischi di inciamparci sopra. Ora non sarà più un problema grazie alla Chiavetta USB di Netgear che ti permette di collegarti alla linea internet in modalità wireless come su telefono e su computer portatile.

Ti posso assicurare personalmente che la troverai comodissima fin dal primo momento. Basterà inserirla in una porta USB e installare i driver presenti nel CD che troverai nella confezione, in caso tu non abbia un lettore, potrai scaricarli sulla pagina ufficiale di Netgear. Quindi ricordati che in caso avrai ancora bisogno del vecchio cavo LAN per un ultima operazione prima di mandarlo finalmente in pensione.

Potrai utilizzarlo sia sui vari sistemi operativi Windows da 7 in poi, sia su sistemi operativi MacOS da 10,9 in poi. Questa chiavetta ti permette di navigare in rete con un’alta velocità a 300+867 Mbps grazie anche alla tecnologia Dual Band che riduce le interferenze da altri collegamenti. Inoltre il suo design ultra compatto lo rende perfetto per non essere ingombrante e a prova di urti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.