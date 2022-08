Basta padelle: scegli il nuovo iPhone 13 mini a un prezzo top su eBay

Dì addio alle padelle da tenere in tasca che occupano spazio e rubano comodità. Scegli uno smartphone dalle dimensioni comode e umane. Grazie a eBay e alla sua migliore offerta di sempre, acquisti il nuovo Apple iPhone 13 mini a soli 669,90 euro, invece di 839 euro.

Se non si tratta di un affare questo, dimmi tu cos’è! L’aspetto fantastico di questo iPhone 13 mini è il display. Senza rinunciare a nulla avrai a disposizione un dispositivo da 5,4 pollici. Hai capito bene, un prodotto facile da portare sempre con te, ma senza fastidi.

Il suo schermo Super Retina XDR è davvero formidabile e la quasi totale assenza di cornici ottimizza i contenuti riprodotti garantendo la massima qualità di visione sempre e comunque. I particolari sono spettacolari e i colori risultano sempre brillanti con una luminosità fino a 800 nit, ciò vuol dire che vedrai benissimo anche sotto il sole.

Ma quello che rende particolare iPhone 13 mini sono le sue dimensioni. Alto 131,5 mm e largo 64,2 mm è davvero ottimizzato per la portabilità. Inoltre, il suo spessore di soli 7,65 mm lo rende sottilissimo e il suo peso di 140 g lo rende leggerissimo.

iPhone 13 mini: unico al mondo per dimensioni e prestazioni

Non esiste un altro smartphone capace di garantirti queste dimensioni contenute unite a prestazioni così eccelse. Metti nel carrello il nuovo iPhone 13 mini a soli 669,90 euro, invece di 839 euro. Questa offerta la trovi solo su eBay.

Grazie al processore A15 Bionic di Apple potrai fargli fare qualsiasi cosa senza doverti preoccupare di rallentamenti o fastidiosi bug. Utilizza più app contemporaneamente e goditi velocità e stabilità come mai prima d’ora.

Inoltre, la sua batteria è fino a 1,5 ore più potente dei modelli precedenti. Non solo arriverai a fine giornata, ma potresti anche utilizzarlo per molto più tempo. Insomma, il nuovo iPhone 13 mini è piccolo solo nelle dimensioni.

Non perdere altro tempo e cogli al volo, finché sei in tempo, questa incredibile promozione di eBay. Acquista Apple iPhone 13 mini a soli 669,90 euro, invece di 839 euro. La spedizione è veloce e gratuita e selezionando PayPal come metodo di pagamento potrai pagare in 3 rate a interessi zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.