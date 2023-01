Basta col riempirti le tasche: Eastpak ed hai tutto dietro (16€)

Possiamo dire quello che vogliamo ma sembra che la moda anni 2000 sia tornata in auge ed è questo il momento di sfoggiare una bella borsa a tracolla. Perché non farlo con Eastpak? Il modello The One è in grande promozione su Amazon, io non me lo lascerei scappare.

Disponibile praticamente in un migliaio di colori differenti, porti il tuo preferito a casa con appena 16€ e qualche centesimo. Fossi in te non perderei questa promozione ma anzi, lo aggiungerei immediatamente al carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare, come sempre sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Eastpak e via: le tasche libere ma tutto a portata di mano

Se metti tutto nelle tasche sai benissimo che ogni volta che ti serve qualcosa, devi iniziare la caccia al tesoro. Fattelo dire: avere una borsa dietro è comodissimo e questo modello Eastpak è perfetto sia per lui che per lei.

Comodo quanto portatile è poco ingombrante grazie alle sue dimensioni ridotte ma ha tutto quello che ti serve. Telefono, carte, portafogli, documenti e così via: ci schiaffi tutto dentro e lo tieni in completa sicurezza. Caratteristica da non sottovalutare se prendi spesso mezzi pubblici in cui sei costretto a sacrificare il tuo spazio vitale.

Hai a disposizione due tasche per suddividere i tuoi oggetti in modo più semplice e con ordine.

Che altro dirti, non mi pare ci sia altro se non che è lo sconto del 32% non durerà per sempre. Acquista immediatamente il tuo The One di Eastpak ora su Amazon a soli 16€ scegliendo il colore che più ti piace.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.