Basta cibi scaduti: la clip SMART ti ricorda le scadenze (4pz 14€)

La tecnologia è bella, quando arriva in soccorso per risolvere le piccole problematiche è meravigliosa. Ad esempio, queste piccole clip smart, non solo aiutano a tenere chiuse le confezioni di cibo, ma permettono di evitare gli sprechi. Infatti, integrano un chip NFC da scansionare con apposita applicazione per smartphone. In questo modo, puoi facilmente impostare la data di scadenza e ricevere una notifica quando il cibo è in scadenza. Una vera e propria genialata, anche particolarmente economica, oltre che utile: da Amazon puoi prendere la confezione da 4 pezzi a 14€ circa appena. Le spedizioni sono anche rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime.

Clip smart per salvare il cibo: così non scade più

Se sta per scadere, ti avvisa direttamente lo smartphone. In questo modo, saprai esattamente cosa dover consumare per evitare di buttare via qualcosa. Quando apri un sacchetto, applichi la pratica molletta e la scansioni tramite il tuo dispositivo, sul quale avrai preventivamente installato l’apposita applicazione.

A quel punto, potrai stare sereno. Prima che sia troppo tardi, riceverai un avviso che ti ricorderà di quello che – in frigo o in dispensa – a breve non sarà più commestibile. Il software è ben fatto, intuitivo e facile da utilizzare. Le clip smart contro lo spreco di cibo sono ovviamente riutilizzabili.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, con questo gadget intelligente e super economico. Completa l’ordine al volo per accaparrarti la confezione da 4 pezzi a 14€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: le scorte non dureranno a lungo.

