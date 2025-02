Basta chiamate indesiderate grazie a un nuovo aggiornamento di Google

Se non ne puoi più delle chiamate indesiderate, Google potrebbe avere la soluzione giusta che fa al caso tuo. Integrata grazie a un nuovo aggiornamento, è in grado di semplificare la gestione di questa piaga direttamente nella cronologia delle chiamate. Questa novità sarà in grado di aiutare l’utente anche di fronte a quelle telefonate che il sistema non riesce a riconoscere.

Infatti, Google ha già fornito gli utenti dell’app Telefono di un potente filtro che dovrebbe bloccare le telefonate spam. Tuttavia, è possibile che alcune di queste riescano a eludere il sistema di filtraggio e passare lo stesso senza essere identificate al destinatario. Attualmente queste e tutte le altre chiamate vengono elencate nella cronologia delle chiamate dell’app.

Il recente aggiornamento, in fase di distribuzione per tutti gli utenti, dopo un periodo in versione beta, permette di visualizzare rapidamente le chiamate importanti senza la distrazione di quelle indesiderate. Sostanzialmente, ogni chiamata verrà ordinata secondo specifici filtri, in base a differenti criteri come chiamate spam e contatti registrati, all’interno della cronologia delle chiamate.

Attualmente non sappiamo quando la nuova versione dell’app Google Telefono sarà resa disponibile per tutti gli utenti, ma è certo che ora si trova fuori dalla fase beta. Quindi, prima o poi, raggiungerà gli smartphone di tutti gli utenti, anche in Italia, per aiutarli a combattere le chiamate indesiderate anche nella cronologia.

Google aumenta le funzionalità contro le chiamate indesiderate

Google sta implementando continuamente funzionalità in grado di combattere le chiamate indesiderate. L’obiettivo è quello di difendere gli utenti da possibili truffe e telemarketing selvaggio. Grazie alla nuova gestione della cronologia per filtri e sezioni tutto sarà più ordinato, permettendo agli utenti di distinguere bene le chiamate importanti e innocue da quelle filtrate come spam o potenziali spam.

Rispetto agli smartphone che non hanno in dotazione l’app Google Telefono, sui dispositivi Android è possibile attivare il filtro anti-spam che è in grado di fermare la maggior parte delle chiamate indesiderate, rendendo così la vita degli utenti più piacevole.