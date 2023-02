Basta bucato sempre bagnato: lo stendino elettrico è GENIALE (bassi consumi)

Lo stendino elettrico è quel prodotto intelligente, e ancora poco conosciuto, che ti permetterà di asciugare in fretta il bucato con diversi vantaggi. Infatti, rispetto all’asciugatrice, consuma molto meno sotto il punto vista energetico e non solo. Ancora, se sei solito usare un ammorbidente, non perderai più tutto il piacere di indumenti profumati, come invece accade quando si asciuga ad elevate temperature.

Un prodotto che in inverno può semplificare parecchio l’asciugatura, anche se fuori piove o c’è cattivo tempo. La cosa interessante è che il suo massimo assorbimento energetico non supera i 100W. Puoi utilizzarlo per tutto il tempo che serve, senza timore di vedere la bolletta gonfiarsi.

Non perdere l’occasione di fare un golosissimo affare su Amazon e porta adesso a casa questo prodotto utilissimo a prezzo super concorrenziale: completa l’ordine al volo per averlo a 56€ circa appena con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Incredibilmente semplice da utilizzare. Sistema il tuo bucato come faresti su un altro stendino, semplicemente. Dopodiché, collega la presa di corrente elettrica. Gli elementi del dispositivo si riscalderanno rapidamente, eliminando l’umidità dagli indumenti. In questo modo, potrai tranquillamente asciugare tutto in casa, anche se fuori c’è brutto tempo.

