Basket, Mondiali 2023: guarda tutte le partite in streaming

Da oggi, venerdì 25 agosto 2023, al 10 settembre 2023 si giocano i Mondiali di Basket 2023. Un evento molto atteso da parte di tutti gli appassionati di questo sport internazionale. Ogni squadra partecipante schiererà i migliori giocatori del Paese per una sfida all’ultimo canestro. Le dirette streaming delle partite saranno trasmesse da Rai Play, NOW TV e DAZN.

Se sei in viaggio all’estero, ma non vuoi perderti nemmeno uno dei match in programma, ti consigliamo di affidarti a NordVPN, oggi in promozione speciale. Attivando questa VPN sul dispositivo dal quale vuoi accedere alla piattaforma di streaming hai la possibilità di superare i blocchi regionali e goderti il tuo abbonamento o i contenuti in diretta anche fuori dall’Italia.

Installa l’app in modo semplice e veloce. Poi vai alla sezione server della stessa e seleziona un Server Italiano. Cambiando posizione virtuale ti garantisci un libero accesso a tutte le piattaforme di streaming e ai loro contenuti in programmazione come se fossi in Italia. Si tratta di un metodo sicuro e assolutamente innocuo. Così puoi vedere i Mondiali di Basket 2023.

Basket, Mondiali 2023: calendario completo delle partite

Per guardare al meglio i Mondiali di Basket 2023 in streaming non puoi solo affidarti alla qualità della tua rete, che comunque è importante, ma devi migliorare la tua connessione. Grazie alla larghezza di banda illimitata fornita da NordVPN ti assicuri uno streaming senza buffering né disconnessioni. Vediamo ora il calendario completo delle partite:

25-30 Agosto 2023

Fase a gironi

Fase a gironi 1-4 Settembre 2023

Secondo turno

Secondo turno 5-6 Settembre 2023

Quarti di finale

8 Settembre 2023

10:45 Semifinale 1

14:40 Semifinale 2

10:45 Semifinale 1 14:40 Semifinale 2 10 Settembre 2023

10:30 Finale Terzo Posto

14:40 Finale

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.