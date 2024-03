Baseus Bowie H1i in offerta con il 30% di sconto: audio avvolgente ed elegantissime

Le cuffie Bluetooth Baseus Bowie H1i offrono una combinazione impressionante di tecnologia ed eleganza ad un prezzo accessibile. Grazie al coupon sconto del 30%, che si riscatta semplicemente spuntando l’apposita casella sotto al prezzo del prodotto, le paghi solamente 39€! Queste cuffie sono progettate per gli audiofili che cercano un’esperienza sonora di alta qualità senza rompere la banca.

Con la certificazione Hi-Res sia in modalità cablata che wireless, queste cuffie promettono di riprodurre suoni con dettagli che si avvicinano a quelli percepiti in uno studio di registrazione, grazie anche al codec LHDC che supporta lo streaming audio ad alta risoluzione con una bassa latenza. L’algoritmo AI avanzato migliora ulteriormente l’esperienza ascoltando, accentuando i bassi per una qualità sonora ricca e profonda.

La funzionalità di cancellazione attiva del rumore riduce i rumori ambientali fino al 95%, utilizzando due microfoni integrati. Questa tecnologia si concentra su frequenze basse e medie, come il rumore dei motori, garantendo un’esperienza d’ascolto immersiva e priva di distrazioni. I cuscinetti morbidi migliorano ulteriormente l’isolamento del suono, offrendo comfort per sessioni d’ascolto prolungate.

L’esperienza immersiva è arricchita dal suono spaziale 3D, con un giroscopio spaziale integrato e un algoritmo audio che rileva i movimenti della testa, mantenendoti al centro dell’azione sonora e creando un’atmosfera simile a quella di un concerto dal vivo.

La batteria da 600mAh assicura fino a 100 ore di riproduzione, con una ricarica rapida che richiede solo 2 ore per un pieno, eliminando la preoccupazione di dover ricaricare quotidianamente le cuffie. La connessione multi-punto assicura che non perderai mai una chiamata importante.

Infine, la bassa latenza di 0,038 secondi, grazie all’ultimo chipset Bluetooth 5.3 e alla tecnologia a bassa latenza, garantisce una perfetta sincronizzazione audio-video, specialmente in modalità gaming. I microfoni ENC sono progettati per catturare chiaramente la tua voce durante le chiamate o il gaming online, eliminando i rumori di fondo.

Le cuffie Baseus Bowie H1i combinano audio di alta qualità, cancellazione efficace del rumore, lunga durata della batteria e un design confortevole, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza audio premium a un prezzo accessibile. Non farti scappare questa offerta e acquistale subito risparmiando!