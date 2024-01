Base Ricarica Joy-Con Nintendo Switch a soli 9€

Metti in ordine la tua postazione da gaming con la Base di Ricarica Joy-Con Nintendo Switch. Una soluzione molto furba per avere tutto a portata di mano e i controller sempre carichi. Acquistala in offerta speciale a soli 9,89 euro, invece di 27,09 euro. Questa super promozione la trovi solo su TEMU. Sbrigati perché le scorte potrebbero terminare in un attimo. Tra l’altro hai anche inclusa la consegna gratuita e puoi sempre decidere di pagare in 3 rate a Tasso Zero.

Base di Ricarica Joy-Con Nintendo Switch: una soluzione furba

La Base di Ricarica Joy-Con Nintendo Switch è una soluzione particolarmente interessante per chi ama l’ordine e vuole avere tutto alla perfezione. Grazie al cavo Type-C hai un dock in grado di ricaricare i tuoi controller fatto apposta e su misura per loro. Ogni dettaglio non è lasciato al caso e il design è davvero molto bello. La tecnologia avanzata garantisce una protezione ai sovraccarichi e dai cortocircuiti durante ogni carica. Quindi li appoggi e non ci pensi più.

Acquistala subito a soli 9,89 euro, invece di 27,90 euro. Con TEMU hai la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato. Inoltre, selezionando Klarna come metodo di pagamento, puoi pagare tutti i tuoi ordini in 3 comode rate senza interessi, quindi a Tasso Zero. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le altre due lo stesso giorno dei rispettivi mesi successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.