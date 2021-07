Hoidokly propone su Amazon una base di ricarica wireless 3 in 1, con tripla stazione Qi. Questo modello è in offerta su Amazon, oggi, al prezzo di soli 14 euro con uno sconto del 60% rispetto ai 34,99 euro di listino.

Base di ricarica Hoidokly: caratteristiche principali

Questo dispositivo presenta una suddivisione in due parti: una è dedicata allo smartphone, la seconda è ideale per ricaricare uno smartwatch o un paio di cuffie True Wireless che presentano la ricarica senza fili. La base di ricarica Hoidokly è pensata per i dispositivi Apple, passando i cavi all’interno del supporto si configura la stazione ideale per iPhone, Apple Watch e AirPods, ma anche per i centinaia di dispositivi Android che presentano la stessa tecnologia. Grazie ai contatti magnetici, le 2 sezioni possono essere combinate per caricare più dispositivi con un solo cavo o possono essere staccate per un uso separato.

Questo modello è perfetto da installare sul comodino per alimentare i propri dispositivi senza collegare alcun cavo, la ricarica rapida a 10W è valida per tutti i device di ultima generazione compatibili con lo standard Qi. Non fatevi, quindi, scappare l'offerta Amazon sulla base di ricarica wireless Hoidokly: solo 14 euro, un prezzo quasi dimezzato per uno strumento di ricarica dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Non dimenticate, però, che per attivare l'offerta dovete selezionare l'apposito coupon sconto prima di mettere il prodotto nel carrello.

