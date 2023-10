Base di ricarica wireless a PREZZO STRACCIATO (-72%)

Scopri la praticità e la comodità della ricarica wireless con questa base Anker prodotta per Amazon che puoi acquistare sul noto sito di ecommerce a soli 4,99 euro invece di 17,99. Un’inezia per un accessorio straordinariamente utile.

Base di ricarica wireless in offerta: le caratteristiche

La base di ricarica wireless Amazon è stata progettata appositamente per gli Amazon Echo Buds di 2ª generazione con ricarica wireless. Ora puoi goderti una ricarica senza intoppi e senza fili per i tuoi auricolari preferiti. Basta posizionare la custodia degli Echo Buds sulla base e lasciare che la magia avvenga.

Naturalmente, oltre a ricaricare gli Echo Buds, è anche compatibile con i telefoni cellulari che supportano la tecnologia di ricarica Qi. Puoi caricare un solo dispositivo alla volta, ma avrai la sicurezza di una ricarica wireless senza intoppi.

Con una finitura di alta qualità color grigio ardesia e un design antiscivolo intelligente, questa base di ricarica non solo è funzionale, ma anche elegante. Inoltre, include una serie di misure di sicurezza come il rilevamento di oggetti estranei, il controllo della temperatura e la protezione contro le radiazioni, garantendo una ricarica sicura sia per te che per i tuoi Amazon Echo Buds.

La confezione include la base di ricarica wireless, un cavo da USB-C a USB-A e una guida rapida. Nota che l’alimentatore di corrente non è incluso, ma si consiglia un alimentatore con una potenza di almeno 7,5 W per un’esperienza di ricarica ottimale.

Non farti scappare questa straordinaria opportunità di ottenere una base di ricarica wireless di alta qualità a un prezzo così basso. Approfitta subito dell’offerta e assicurati la tua base di ricarica wireless Anker a soli 4,99 euro su Amazon. Ricarica i tuoi dispositivi in modo intelligente e senza fili.

