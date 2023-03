Bari-Frosinone: tutte le soluzioni in streaming

Guarda in diretta Bari-Frosinone su DAZN. La partita in programma per domani, valida per il campionato di Serie BKT, inizierà alle 16:15. Perciò non perderla attivando subito un abbonamento con questo colosso dello sport live e on demand a un prezzo ultra competitivo.

Addirittura, con una sola iscrizione a DAZN, oltre alla Serie B potrai anche guardare Serie A TIM, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy. Ecco la sinossi ufficiale della partita in programma:

Il big match della ventinovesima giornata di Serie B si gioca al ‘San Nicola’ di Bari, dove arriva il Frosinone capolista. I ciociari, in fuga da ormai un paio di mesi, possono mettere un altro mattoncino importante sul percorso che porterebbe la squadra di Fabio Grosso verso la promozione diretta in Serie A. D’altro canto, il Bari proverà a minare le certezze dei gialloblù e a riaprire il finale di stagione regolare. Il match d’andata venne deciso da una rete di Borrelli al 92°, a regalare i 3 punti al Frosinone. Come andrà a finire il match di ritorno?

Bari-Frosinone: telecronaca e streaming dall’estero

La telecronaca di Bari-Frosinone è stata affidata allo specialista Dario Mastroianni. Se vuoi vedere questa partita devi abbonarti a DAZN che, tra l’altro, ti permette di portare con te i contenuti disponibili sulla piattaforma anche all’estero.

Infatti, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

