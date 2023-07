Barcellona-Real Madrid: a che ora la diretta streaming?

Barcellona-Real Madrid è la prossima partita amichevole dell’estate. Un incontro che vede sfidarsi due colossi del campionato di calcio spagnolo. Un appuntamento da non perdere che si giocherà nell’AT&T Stadium di Dallas per il Soccer Champions Tour. Terzo appuntamento sul campo statunitense. Prima nel 2017 con Miami e poi con Las Vegas lo scorso anno. Guarda la diretta streaming grazie a DAZN, in offerta speciale.

Il calcio d’inizio è programmato per domani, sabato 29 luglio 2023, alle 23:00 ore italiane. La telecronaca dell’incontro è stata affidata alla voce ormai conosciuta di Gabriele Giustiniani, che ci accompagna in tutte le partite di campionato. Anche questo match rientra tra le amichevoli estive che su DAZN vengono trasmesse in live streaming.

Barcellona-Real Madrid: le probabili formazioni

Gli scorsi due appuntamenti si sono conclusi sempre con un trionfo blaugrana. Come finirà questa volta Barcellona-Real Madrid? Ancora non possiamo dirlo, ma sappiamo quasi per certo quali saranno le due probabili formazioni che domani scenderanno in campo per affrontarsi in questa sfida amichevole a Dallas:

Barcellona (4-3-3)

Ter Stegen

Araujo

Kounde

Garcia

Alonso

Gavi

Kessie

Pedri

Torres

Lewandowski

Ansu Fati

Real Madrid (4-3-3)

Courtois

Vazquez

Militao

Alaba

Mendy

Valverde

Kroos

Camavinga

Bellingham

Vinicius Junior

Joselu

