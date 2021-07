L'occasione perfetta per comprare acquistare i prodotti originali Xiaomi su Banggood è oggi. Infatti, la Banggood Summer Sale è partita. Fino al 10 luglio potrai avere accesso a prezzi impressionanti su una selezione di prodotti enorme, che spazia dalla tecnologia a tutte le altre categorie di prodotti presenti sul celeberrimo store.

Per aiutarti ad approfittare al massimo delle succulente occasioni, ci siamo dati da fare: abbiamo selezionato tre delle migliori chicche Xiaomi in sconto e abbiamo ottenuto dei codici per pagarle ancora meno. Inoltre, fino al 10 luglio, le spedizioni sono rapide e gratis se da magazzino europeo. Li riconosci dalle sigle: CZ (Repubblica Ceca), ES (Spagna), FR (Francia), PL (Polonia). Non c'è nemmeno la soglia minima di spesa.

Banggood Summer Sale: c'è più gusto con i codici per i prodotti Xiaomi

Il primo prodotto è l'eccellente Xiaomi Curved Monitor da 34″. Un pannello curvo eccezionale, con un refresh rate da 144 Hz, risoluzione elevatissima (WQHD ovvero 3440X1440) e rapporto d'aspetto 21:9.

Gioca senza limiti, con questo display l'immersione è totale grazie anche a una qualità visiva senza paragoni. Pensa: c'è anche il supporto alla tecnologia Free Sync di AMD. Per averlo subito a prezzo scontatissimo, mettilo nel carrello e – prima di pagare – usa il codice “BGRED59”. Il prezzo finale è di 391,43€ appena. Seleziona la spedizione da magazzino europeo (scegli “CZ”) per godere di spedizioni super rapide e gratis grazie alla promozione.

Il secondo gioiellino in gran sconto è l'eccellente drone FIMI X8 SE: con il GPS e un'autonomia di volo che arriva a 35 minuti, il divertimento è garantito. Bellissimo esteticamente, è anche dotato di una videocamera per riprese in 4K.

Un vero e proprio gioiellino by Xiaomi, che ora prendi a 421€ circa con doppia batteria per doppio divertimento! Mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “BG40773f”. Anche in questo caso, con le spedizioni da magazzino europeo, ricevi il prodotto gratis e in pochissimi giorni.

Il terzo è uno smartphone ormai super noto e amato, il top di gamma che costa meno di uno di fascia media. Mi riferisco all'eccellente Xiaomi POCO X3 Pro in edizione con 256GB di storage interno! Tutta la potenza del processore Qualcomm Snapdragon 860, affiancato da 8GB di RAM e da una scheda tecnica impressionante.

Ciliegina sulla torna, una batteria enorme da 5160 mAh. Metti subito il prodotto nel carrello, inserisci il codice sconto “SUPER77X3P6” e pagalo appena 198€ circa con spedizioni assolutamente gratis!

Paga con PayPal, aumenta lo sconto!

Come se già le promozioni della Banggood Summer Sale non fossero già il top, se ci abbini la promo PayPal risparmi ancora di più!

Di cosa si tratta? Semplice, per tutti gli ordini superiori a 99$, hai uno sconto ulteriore di 2$, ma solo fino al 10 luglio. Puoi trovare tutti i dettagli sull'approfondimento dedicato.

