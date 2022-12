Banca Sella: tre proposte per un NUOVO CONTO davvero CONVENIENTE

La scelta del conto corrente va fatta, soprattutto, considerando costi e servizi che l’istituto mette a disposizione dei suoi clienti. Sotto quest’ottica, Banca Sella ricopre un ruolo di primissimo piano sul mercato bancario italiano grazie alla sua ricchissima offerta di conti correnti ed alla possibilità, per i suoi clienti, di abbattere le spese e moltiplicare i servizi disponibili.

Nuovo Conto Corrente? ecco le proposte di Banca Sella

In particolare, il punto di riferimento della gamma di Conti di Banca Sella è rappresentato da Conto Start. Si tratta di un conto completo che prevede un canone di appena 1,5 euro al mese mettendo a disposizione del cliente tutti i principali servizi bancari.

Con Conto Start di Banca Sella, infatti, c’è la carta di debito con supporto Google Pay e Apple Pay e con la possibilità di effettuare prelievi senza commissioni (illimitati dagli ATM Sella e 4 al mese presso gli ATM in area Euro). Da notare anche la possibilità di disporre bonifici gratis direttamente online e di accedere a varie funzionalità di gestione delle spese.

A completare l’offerta di Banca Sella troviamo anche Conto Premium, che costa 5 euro al mese andando ad aggiungere la carta di credito gratuita e 2 bonifici istantanei gratis ogni mese, e Conto Circle, pensato per le spese condivise in famiglia o tra amici.

Tutti i conti di Banca Sella sono gestibili direttamente online, anche grazie all’app dedicata. Per i clienti c’è poi una rete di filiali che copre tutto il territorio e la possibilità di accesso a servizi aggiuntivi con soluzioni di finanziamento, investimento e protezione.

Tutti i conti di Banca Sella sono disponibili in promozione. Conto Start è gratis per 3 mesi (poi 1,5 euro al mese) mentre Conto Premium costa 1,50 euro al mese per 3 mesi (poi 5 euro) e Conto Circle ne costa 5 euro al mese per 3 mesi (poi 8 euro). Per richiedere il conto desiderato è possibile accedere direttamente al sito di Banca Sella:

Come aprire il conto corrente di Banca Sella

L’apertura di un conto corrente con Banca Sella è un’operazione semplicissima. Per prima cosa è necessario accedere a questa pagina del sito Banca Sella dove è possibile consultare una panoramica dei tre conti proposti.

Una volta scelto il conto da aprire (ricordiamo che Conto Start è gratis per 3 mesi) è necessario scegliere Apri il Conto. Dalla nuova pagina sarà sufficiente aggiungere tutti i dati per completare la richiesta d’apertura (operazione completamente gratuita).

Da notare, inoltre, che effettuando l’accesso con SPID, cliccando sull’apposito tasto, la procedura di registrazione sarà rapidissima. Per il completamento dell’attivazione basterà completare solo la video identificazione.

Per tutti i dettagli potete fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.