Banca Progetto: il Conto Deposito che ti offre un tasso al 3% con bollo incluso

Cerchi un modo sicuro ed efficiente per far crescere i tuoi risparmi? Allora, il Conto Deposito di Banca Progetto è la soluzione perfetta per te. Questo conto ti offre la possibilità di far fruttare i tuoi risparmi con un tasso di interesse allettante e molti altri vantaggi.

Conto Deposito di Banca Progetto: tutti i vantaggi

Un Tasso di Interesse Eccezionale: Se apri il tuo Conto Deposito con Banca Progetto entro il 30 novembre 2023, potrai godere di un tasso di interesse straordinario del 3% fino al 31 marzo 2024. E anche dopo questa data, il tasso rimarrà vantaggioso, garantendoti un rendimento del 2% almeno fino al 31 dicembre 2024.

Nessun Canone e Nessuna Commissione: Il Conto Deposito di Banca Progetto è completamente privo di canoni e commissioni. Puoi utilizzarlo senza preoccuparti di costi nascosti. I tuoi risparmi cresceranno senza alcun onere aggiuntivo.

Bollo Pagato Dalla Banca: Sappiamo quanto possa essere fastidioso dover pagare il bollo sul conto deposito. Con Banca Progetto, questa preoccupazione scompare. La banca coprirà il costo del bollo fino al 31 dicembre 2024. Questo significa che non dovrai affrontare alcuna spesa aggiuntiva.

Massima Flessibilità: Il Conto Deposito di Banca Progetto è caratterizzato da una notevole flessibilità. Non esiste una durata predefinita, il che ti consente di ritirare i tuoi risparmi in qualsiasi momento. Le somme richieste saranno a tua disposizione entro 32 giorni di calendario, durante i quali continueranno a generare interessi.

Massima Sicurezza: La sicurezza dei tuoi risparmi è fondamentale. Banca Progetto aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, garantendo una copertura fino a 100.000 euro. Puoi dormire sonni tranquilli sapendo che i tuoi risparmi sono protetti.

Se sei alla ricerca di un modo per far crescere il tuo denaro, il Conto Deposito di Banca Progetto è la scelta intelligente. Con un tasso di interesse straordinario, nessun canone, nessuna commissione e la copertura del bollo fino al 2024 è l’opportunità perfetta per far fruttare i tuoi risparmi.