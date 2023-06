Banca Mediolanum regala smartphone e tablet Samsung con SelfyConto

Scegliere SelfyConto di Banca Mediolanum conviene ancora di più: il conto corrente online dell’istituto, infatti, è ora protagonista di una promozione da non perdere. Per tutti i nuovi clienti, infatti, è possibile sfruttare un conto online a zero spese e con canone azzerato per 12 mesi e azzerabile successivamente.

In più, i clienti che scelgono SelfyConto hanno la possibilità di sfruttare un’interessante promozione “porta un amico”: grazie a questa promozione è possibile ricevere in regalo smartphone, tablet e notebook Samsung Galaxy (in base al numero di amici invitati). Per accedere all’offerta di Banca Mediolanum è disponibile il link qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum conviene ancora di più: zero spese e promo “porta un amico”

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere ad un conto corrente online con le seguenti caratteristiche:

canone azzerato per 12 mesi; il canone è azzerato a tempo indeterminato per tutti i nuovi clienti Under 30 ed è azzerabile per i clienti Over 30 rispettando alcune condizioni (attivare un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo garantirà uno sconto immediato del canone)

carta di debito gratuita con prelievi e pagamenti senza commissioni

bonifici gratis

carta di credito richiedibile a 1 euro al mese, con plafond di 1.500 euro

tutte le carte supportano Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

In più, SelfyConto garantisce l’accesso a una promozione “porta un amico”. La promozione garantisce:

un Samsung Galaxy Tab A8 WiFi 64 GB con due amici invitati che passano a SelfyConto

un Samsung Galaxy A34 5G con quattro amici invitati che passano a SelfyConto

un Samsung Galaxy Book 3 oppure un Samsung Galaxy S23 Ultra con sei amici invitati che passano a SelfyConto

Per accedere all’offerta di Banca Mediolanum per SelfyConto è sufficiente raggiungere il sito ufficiale dell’istituto e completare la procedura di apertura del conto (è possibile usare SPID per l’autenticazione).

