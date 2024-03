Bagaglio GRATIS in aereo con il TRUCCO del cuscino da collo portaoggetti

Uno dei trucchi che sta spopolando ultimamente, e che ti consente di imbarcare gratis i tuoi oggetti in aereo, è quello del cuscino da collo. Normalmente, nessuna compagnia ti chiederebbe di pagare un extra per portare con te un accessorio indispensabile per alcuni durante la tratta. Se però, all’interno dello stesso, invece dell’imbottitura, ci sono i tuoi effetti personali è decisamente molto meglio.

Per questo motivo, sono nati degli speciali modelli, che costano pochissimo, che puoi letteralmente imbottire con le cose che ti servono. Un accessorio geniale, che costa anche pochissimo. Infatti, da Amazon puoi portarlo a casa 13€ circa soltanto con spedizioni assolutamente gratuite in una manciata di giorni. Abbinare questo prodotto, all’ormai i conico zaino bagaglio che si imbarca gratis, ti permetterà di risparmiare un sacco già partire dal prossimo volo!

La cosa peggiore di prenotare un volo con una compagnia aerea low cost è che tutto il risparmio per la prenotazione del biglietto potrebbe andare in fumo nel momento in cui si acquista anche un pass per il bagaglio. Letteralmente, rischi di spendere più per portare con te un piccolo trolley, che per viaggiare tu stesso.

Per fortuna, ormai ci sono diverse soluzioni che ti permettono di evitare costi extra, portando comunque con te tutto l’occorrente per stare fuori qualche giorno. In questo modo, potrai certamente goderti ancora di più la vacanza, investendo il risparmio nell’esperienza che ti piacciono di più.

Il cuscino da collo da riempire di oggetti è uno di questi ed è forse il più geniale di tutti. Essendo anche super economico, puoi ammortizzare l’investimento già con il primo viaggio, quando eviterai di spendere per un piccolo bagaglio da cabina. Come anticipato, puoi trovarlo su Amazon a 13€ circa soltanto e con spedizioni gratis: completa adesso il tuo ordine per riceverlo in tempo per la prossima vacanza. Sii veloce: le scorte sono in rapido esaurimento.