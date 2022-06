Backup e File al sicuro con HUAWEI Cloud e gli HMS

Tra i servizi inclusi nei Huawei Mobile Services, non può mancare una piattaforma di cloud storage completa e ricca di funzioni interessanti. Stiamo parlando di HUAWEI Cloud, un servizio preinstallato su tutti i dispositivi del colosso cinese e che consente di effettuare il backup dei dati personali e di gestire i propri file in maniera semplice e smart,

Nel nuovo video pubblicato sul nostro canale YouTube, vi portiamo alla scoperta dell’ottima piattaforma cloud sviluppata da HUAWEI. Il contenuto è disponibile a questo link.

Il servizio cloud di HUAWEI è perfetto per chi cerca un metodo semplice e completo per la gestione dei propri dispositivi con a bordo gli HMS. Oltre alla possibilità di effettuare il backup completo di dati e file personali, la piattaforma traccia in tempo reale la posizione dei dispositivi HMS associati al medesimo account, per localizzarli in qualunque momento e da qualunque dispositivo.

Per mostrarvi le potenzialita dell’app Cloud, sfruttiamo la potenza e la versatilità del nuovo Nova 9 SE, l’ultimo smartphone di fascia media con a bordo gli HMS. Questo dispositivo è pensato per un pubblico giovane, ma è perfetto anche per un utilizzo più professionale, grazie alla suite Petal e alle diverse applicazioni preinstallate e targate HMS. HUAWEI Nova 9 SE è in vendita su Amazon e sul sito ufficiale ad un prezzo davvero interessante.