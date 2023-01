Backup cloud e antivirus: perché è una combinazione così vincente?

Sempre più spesso, quando si parla di suite di sicurezza, si fa riferimento ai backup su cloud. Ma perché questo tipo di servizio è così importante?

La tecnologia cloud è utilizzata comunemente per salvare i file in remoto e, abbinare tale soluzioni a forme di protezione dei dati (come la crittografia) comporta dei vantaggi notevoli a livello di privacy e sicurezza digitale.

In una strategia di difesa, backup cloud e antivirus sono un connubio ideale: salvando i file più preziosi su un server protetto, è possibile per esempio evitare tutti i problemi legati agli attacchi di tipo ransomware.

Non solo: va poi tenuto conto che la soluzione cloud è ideale anche per contrastare la perdita di dati rispetto a un guasto tecnico o a una cancellazione involontaria dei file. In poche parole, è bene sempre scegliere un antivirus in grado di offrire anche questo tipo di vantaggio.

Backup cloud e antivirus? Un binomio quasi d’obbligo

Appare comunque ovvio che, per poter contrastare qualunque tipo di minaccia, uno spazio cloud per gestire i backup non è sufficiente.

Suite avanzate come Norton 360 Premium abbinano al classico antivirus e alla suddetta soluzione, anche una serie di strumenti aggiuntivi avanzati in grado di fare la differenza.

Basti pensare alla VPN, ottima per quanto riguarda privacy e anonimato online. Il password manager integrato poi, offre adeguate garanzie lato protezione delle parole d’accesso.

La protezione webcam va ad eliminare qualunque tipo di rischio legato a questa periferica, mentre il sistema di controllo del Dark Web consente di individuare in tempo record eventuali furti d’identità.

Quanto costa Norton 360 Premium? Attualmente questa suite di sicurezza è disponibile in promozione, con uno sconto del 45%. Ciò si traduce in un costo di appena 59,99 euro.

