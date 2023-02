Baci Perugina per San Valentino: sei ancora in tempo, consegna IMMEDIATA

Se ti sei ridotto all’ultimo momento per il regalo di San Valentino da fare al partner, per fortuna Amazon arriva in tuo soccorso. Questo fantastico set di Baci Perugina, con cioccolatini fondenti ripieni alla Gianduia, è ancora disponibile su Amazon in pronta consegna.

Questo significa che acquistandolo oggi potrai riceverlo o comunque farlo recapitare a casa della persona che ami già nella giornata di domani, la festa degli innamorati. Potrai fare un fantastico regalo con una elegante confezione in latta che custodisce i cioccolatini più amati.

Baci Perugina per San Valentino: un classico intramontabile

La scatola in questione è realizzata in Edizione Limitata proprio per San Valentino: è una latta a forma di cuore da 100 grammi contenente 8 cioccolatini Baci Perugina avvolti nel loro iconico incarto stellato che nasconde un messaggio dedicato alla festa dell’amore.

I cioccolatini sono quelli che conosciamo tutti: una croccante nocciola intera e il morbido cuore di gianduia sono ricoperti da del buonissimo cioccolato fondente. Il cacao è 100% approvvigionato in maniera sostenibile: fai un regalo perfetto e aiuti l’ambiente.

Sono le ultime ore quindi per acquistare questo bellissimo set in edizione limitata e riceverlo a casa già domani: sorprenderai la tua metà con i classici cioccolatini di San Valentino inseriti all’interno di una confezione unica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.