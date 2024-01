Babbel: impari le lingue ONLINE, ora con uno sconto del 65%

Con Babbel, piattaforma conosciuta a livello mondiale per lo studio delle lingue straniere, puoi imparare una nuova lingua in maniera semplice e divertente.

Se vuoi entrare a far parte del 92% di utenti che hanno migliorato la loro conoscenza di una o più lingue straniere, questa è sicuramente la scelta giusta. Investire sulla propria conoscenza è sicuramente una delle cose più utili ed importanti da fare.

Babbel: ecco come imparare le lingue straniere ONLINE

Se ancora non sei deciso ad investire una piccola somma mensile per apprendere una o più lingue straniere, nessun timore, Babbel ha pensato anche a te! Infatti, è possibile ricevere una lezione gratuita con la semplice registrazione di un account, sia da app che da web.

Con i pacchetti a pagamento puoi scegliere tra app Babbel e app + videolezioni dal vivo. La seconda opzione prevede tutti i vantaggi dell’app con la possibilità di accedere a lezioni con istruttori certificati. Se invece, scegli solo l’app, hai a disposizione un numero incredibile di lezioni dal livello principiante all’avanzato, giochi, video, podcast e webinar in lingua straniera su cultura, mondo del lavoro e viaggi.

Attualmente è possibile imparare le seguenti lingue: Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Russo, Portoghese, Danese, Norvegese, Svedese, Polacco, Turco, Indonesiano ed Olandese.

Prezzi ed altro

Il listino parte da una spesa mensile di soli 5,99 euro per il piano annuale. A seconda delle tue necessità, puoi scegliere un piano trimestrale, semestrale oppure quello senza scadenza.

In questo periodo di saldi, inoltre, puoi usufruire ad uno sconto del 65% su alcuni piani di abbonamento. Inoltre, questa particolare scontistica è disponibile, ancora per pochi giorni, sia per la sola Babbel app, sia per il pacchetto con le videolezioni dal vivo incluse.

