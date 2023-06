Azzerare il costo della carta di credito: è possibile con QUESTA OFFERTA

La carta di credito è uno strumento di pagamento utile e sempre più richiesto, anche per via della possibilità di accedere a servizi esclusivi. Poter contare su di una carta di credito è spesso essenziale per accedere a servizi come il noleggio auto oppure la rateizzazione delle spese.

Molto spesso, però, le carte di credito presentano costi significativi. Oggi, invece, è possibile azzerare il costo della carta di credito semplicemente scegliendo l’opzione giusta. Con Carta YOU di Advanzia Bank è possibile accedere ad una carta di credito gratuita, senza costi fissi e commissioni e con tanti vantaggi.

Carta YOU è la scelta giusta per azzerare il costo della carta di credito

Con Carta YOU è possibile accedere ad una carta di credito davvero completa e, soprattutto, a costo zero. La carta in questione si caratterizza per:

l’assenza di costi fissi : non ci sono costi di emissione e non c’è alcun canone mensile

: non ci sono costi di emissione e non c’è alcun canone mensile l’assenza di costi legati all’utilizzo : non sono previste commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni all’estero

: non sono previste commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni all’estero emissione senza apertura di un conto corrente (che potrebbe comportare dei costi indiretti)

Con Carta YOU è possibile, inoltre, ottenere una serie di vantaggi aggiuntivi come:

la polizza viaggi gratis inclusa per tutti i clienti

inclusa per tutti i clienti la possibilità di rateizzare le spese

spese l’utilizzo del circuito Mastercard

i pagamenti tramite Google Pay e Apple Pay

Per azzerare il costo della carta di credito, senza rinunce, è, quindi, possibile affidarsi a Carta YOU:

Carta YOU presenta un plafond “su misura” del cliente e che può crescere nel tempo. La banca stabilisce un limite di utilizzo mensile in fase di emissione, sulla base dei requisiti forniti dal cliente. Il cliente, dopo aver dimostrato di pagare regolarmente le spese per alcuni mesi potrà richiedere l’aumento del plafond, incrementando così il margine di utilizzo della carta stessa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.