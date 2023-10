Azzerare i costi del conto corrente è facile: basta scegliere ING

Azzerare il costo del conto corrente è possibile: grazie a Conto Corrente Arancio di ING, infatti, è possibile accedere a un’offerta completa e ricca di vantaggi con la possibilità di eliminare costi fissi e commissioni.

Le opzioni sono due. La versione base di Conto Corrente Arancio, infatti, ha canone zero, carta di debito gratuita e bonifici gratis. Questa versione non ha i prelievi senza commissioni ma offre comunque un’operatività completa.

C’è poi la possibilità di attivare il Modulo Zero Vincoli che aggiunge i prelievi gratis in tutta l’area Euro oltre a altri vantaggi. Il costo è di 2 euro al mese ma può essere azzerato impostando l’accredito dello stipendio o della pensione oppure in caso di entrate per almeno 1.000 euro in un mese. Al conto è abbinabile anche Conto Arancio per beneficiare di un deposito con interessi al 3% per 12 mesi.

Per aprire Conto Corrente Arancio di ING è possibile seguire una semplice procedura online, tramite il sito ufficiale qui di sotto. L’apertura può avvenire anche tramite SPID.

Conto Corrente Arancio: la scelta giusta per avere un conto a zero spese

Con Conto Corrente Arancio di ING è possibile ottenere un conto a zero spese scegliendo tra una delle due versioni disponibili:

la versione base ha canone zero, senza alcun requisito

ha canone zero, senza alcun requisito la versione con Modulo Zero Vincoli aggiunge i prelievi gratuiti in area Euro con un costo fisso di 2 euro al mese che può essere azzerato, con l’accredito dello stipendio o della pensione o anche con entrate di almeno 1.000 euro al mese

Tutte le versioni di Conto Corrente Arancio prevedono l’accesso a Conto Arancio con interessi al 3% per 12 mesi. C’è poi la possibilità di richiedere la Carta di Credito Mastercard Gold con un costo di 2 euro al mese, azzerabile registrato almeno 500 euro di spese e possibilità di rateizzare le spese.

