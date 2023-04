Avvitatore elettrico con set di 34 punte: prezzo BOMBA su Amazon (-20%)

I piccoli lavoretti fai-da-te sono la tua passione? Ti piace passare il tuo tempo libero ad aggiustare oggetti di uso quotidiano? Allora non puoi assolutamente lasciarti scappare questa offerta imperdibile che ti propone Amazon. Per poco tempo ancora, potrai portarti a casa questo fantastico avvitatore elettrico con set di 34 punte al prezzo incredibilmente basso di soli di 23,99 euro.

Approfittando subito dello sconto TOP del 20%, avrai la possibilità di acquistare questo eccezionale strumento, che ti sarà utilissimo per i piccoli lavoretti di casa, al prezzo molto più basso rispetto a quello di listino. Si tratta, nello specifico, di un avvitatore elettrico a batteria che può raggiungere una velocità fino a 300 giri al minuto. Insomma, l’ideale per piccoli lavori e progetti fai-da-te.

Insieme a questo avvitatore da 3,6 V (4 V max), avrai anche un’ottima batteria integrata agli ioni di litio da 2000 mAh ricaricabile, un cavo di ricarica USB-C e un set completo di ben 34 punte. Dunque, potrai scegliere quella che preferisci e che sarà più indicata per il lavoro che andrai a svolgere e potrai cambiarle in modo rapido e semplice grazie al collo esagonale da 1/4″ (6,35 mm).

Potrai scegliere tra 3 impostazioni di coppia (bassa, media, alta) con una leggera pressione su un pulsante. Potrai ricaricare l’avvitatore elettrico ovunque tu vorrai e in qualsiasi momento, utilizzando semplicemente il cavo USB che troverai nella confezione. Non mancano 2 utilissime luci a LED integrate che ti permetteranno di illuminare le aree di lavoro poco illuminate.

Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto, potrai utilizzare questo avvitatore anche negli spazi ristretti. Dunque, uno strumento che ti sarà estremamente utile, in molte situazioni. Non ti resta che correre su Amazon e concludere l’ordine che ti permetterà di acquistare questo ottimo avvitatore elettrico con set di 34 punte a meno di 24 euro. Approfittane subito, lo sconto del 20% termina tra non molto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.