Avvitatore a batteria Bosch IXO: prezzo PAZZO su Amazon

Siete alla ricerca di un ottimo avvitatore a batterie per i vostri lavori casalinghi? Su Amazon potete approfittare di un’ottima promozione riguardante uno dei migliori prodotti sul mercato con tutta la qualità del marchio Bosch. Stiamo parlando del Bosch IXO, giunto ormai alla sua settima generazione, il cui prezzo di listino di 51,25 euro scende fino a 39,99 euro grazie allo sconto del 22%.

Avvitatore a batteria Bosch IXO: un concentrato di tecnologia

IXO è il cacciavite a batteria compatto e potentissimo per i vostri progetti di fai-da-te. La settima generazione di questo utensile rende ancora più semplice serrare le viti sui mobili da assemblare o nei lavori di riparazione. Un motore più potente consente un maggiore numero di giri/min e il 20% di potenza in più rispetto al modello precedente. Con la nuova batteria al litio da 2.0 Ah, l’autonomia dell’utensile è stata aumentata, il che lo rende adatto a lavori più impegnativi.

Questo cacciavite ha una forma molto ergonomica, per una presa naturale e confortevole e per un impiego intuitivo; inoltre, la pratica ghiera luminosa a LED a 360° offre una migliore visibilità e consente un lavoro senza punti bui. Grazie agli attacchi IXO compatibili, IXO può essere usato per attività che vanno oltre l’avvitatura, come per esempio macinare spezie. All’interno della confezione potrete trovare 1 testa ad angolo IXO, 10 punte per cacciavite standard e un cavo micro-USB per la ricarica.

Insomma si tratta di un prodotto davvero splendido e dai mille utilizzi che al prezzo di soli 39,99 euro non potete assolutamente farvelo scappare. Grazie ad Amazon Prime le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia.

