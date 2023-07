Avvitatore a batteria Bosch a soli 39,99€ in offerta Prime Day 2023

Con questo caldo non hai proprio voglia di uscire ma preferisci stare a casa, con l’aria condizionata, a svolgere tutti quei piccoli lavoretti che – durante l’inverno – hai trascurato? Avresti bisogno, quindi, di uno strumento che possa aiutarti in queste funzioni? Bene, per tua fortuna, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, per pochissimo tempo ancora, potrai acquistare questo utilissimo avvitatore a batteria Bosch al prezzo top di soli 39,99 euro invece di 51,25 euro in offerta Prime Day 2023.

Dunque, per poter usufruire di questo sconto, è necessario essere clienti Amazon Prime. Non lo sei? Nessun problema, puoi attivare la prova gratuita per 30 giorni e potrai avere diversi vantaggi, come la spedizione e i resi gratuiti in tutta Italia, senza costi aggiuntivi.

Questo magnifico e potentissimo avvitatore del noto marchio Bosh di 7° generazione, ti sarà sicuramente utile in diverse occasione durante le tue giornate. Caratterizzato da una coppia superiore del 20% rispetto al modello precedente, grazie alle superiori prestazioni del motore, questo piccolo strumento ti arriverà a casa completo di 10 punte per cacciavite standard e un cavo micro-USB.

Estremamente facile da usa, questo ottimo avvitatore è stato progettato con testa ad angolo e testa eccentrica grazie alle quali avrai la possibilità di avvitare anche su bordi e oppure attorno ad angoli. L’avvitatore Bosh, ti consentirà di avvitare fino a 190 viti con una ricarica grazie alla batteria al litio da 2.0 Ah migliorata.

Con un peso di soli 633 grammi, potrai utilizzare questo dispositivi anche per lungo tempo durante la giornata e non sentirai alcuna fatica. Insomma, un prodotto unico e imperdibile, soprattutto a questo. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo avvitatore a batteria Bosch in offerta a soli 39,99 euro. Affrettati, gli sconti Prime Day termineranno tra non molto e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.