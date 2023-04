Avvitatore a batteria a doppia impugnatura e 10 inserti: prezzo AVVITATO (17€)

Completa velocemente tutte le tue operazioni di fai da te grazie a questo eccezionale avvitatore dotato di doppia impugnatura e batteria integrata ricaricabile. In dotazione ricevi anche i 10 inserti, una prolunga flessibile e anche il cavo di ricarica.

Complice un ottimo sconto Amazon a tempo limitatissimo, puoi portare l’intero kit a casa a 17€ circa appena: spunta il coupon direttamente in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide gratuite, offerte dei servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Con un dispositivo come questo a disposizione potrai imprimere la giusta forza al momento di avvitare o svitare le viti. Non ti stancherai e non rischierei di rovinarle. Con i diversi inserti in dotazione, ci sarà sempre quello che ti serve pronto a disposizione.

La doppia impugnatura ti permetterà di regolare a 90° oppure a 180° il corpo del dispositivo, così da poter arrivare facilmente anche dove le viti sono posizionate in modo particolarmente scomodo. All’occorrenza, puoi utilizzare la comodissima prolunga flessibile, che ti aiuterà ad arrivare praticamente in qualsiasi angolo.

Per finire, una luce LED posizionata in modo super intelligente, illuminerà esattamente la zona di lavoro mentre a viti oppure sviti.non perdere la ghiotta occasione Amazon del momento: spunta il coupon direttamente in pagina e completa l’ordine al volo. Il tuo avvitatore a batteria lo prendi a 17€ circa appena e le spedizioni sono veloci e gratuite, offerte dei servizi Prime.disponibilità in promozione limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.