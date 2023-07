AVM FRITZ!Repeater 3000 AX: il top di gamma a un prezzo WOW

Il FRITZ!Repeater 3000 AX espande la rete in un batter d’occhio e intelligentemente con la tecnologia Wi-Fi 6 e Mesh. Tre unità radio con otto antenne raggiungono velocità di trasmissione dati fino a 4.200 Mbps e consentono di raggiungere grandi distanze. Il ripetitore tri-band assicura una copertura wireless stabile, anche in case o uffici di grandi dimensioni con molte stanze. È inoltre dotato di due porte LAN gigabit per garantire la più rapida distribuzione di dati anche tramite cablaggio. Presenta poi la selezione automatica intelligente della banda durante l’uso (Crossband Repeating dinamico).

Lo standard Wi-Fi 6 tiene conto del numero sempre crescente di dispositivi wireless, come smartphone, tablet, PC, TV 4K, altoparlanti, lampade intelligenti e molto altro. Garantisce una migliore distribuzione della larghezza di banda disponibile e, rispetto al Wi-Fi 5, offre una rete più stabile, una velocità di trasmissione dei dati fino al 40% più veloce, tempi di latenza ridotti fino a 10 millisecondi, maggiore sicurezza dei dati grazie a WPA3 e funzione risparmio energetico. Acquista AVM FRITZ!Repeater 3000 AX su Amazon