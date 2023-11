AVM FRITZ!Box 7590: MEGA sconto del 38% su Amazon

Se stai cercando un router ad alte prestazioni che soddisfi tutte le tue esigenze di connettività, non cercare oltre: l’AVM FRITZ!Box 7590 è la soluzione ideale. Ecco perché dovresti cogliere al volo l’opportunità su Amazon, con uno sconto eccezionale del 38%. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 199,99 euro.

AVM FRITZ!Box 7590: impossibile da battere a questo prezzo

Questo router è progettato per eccellere nelle connessioni ADSL2+ e VDSL, offrendo velocità impressionanti fino a 300 Mbit/s grazie alla tecnologia VDSL Supervectoring 35b. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa per chi cerca prestazioni di rete impeccabili.

La sicurezza online è una priorità, e il FRITZ!Box 7590 lo capisce bene. Il firewall preimpostato assicura un utilizzo sicuro di Internet, proteggendo la tua rete dagli accessi non autorizzati. Inoltre, il router consente l’accesso a Internet tramite chiavetta per reti mobili LTE o UMTS, garantendo una connettività affidabile anche in movimento.

Se hai bisogno di accedere in modo sicuro alla tua rete locale o aziendale da remoto, il FRITZ!Box 7590 offre la soluzione perfetta con la sua funzionalità di accesso remoto via VPN.

La tecnologia Wi-Fi 6 dual band 4×4 (wireless AX) è uno dei punti di forza di questo router. Progettato per reti locali esigenti con un elevato numero di dispositivi wireless, il FRITZ!Box 7590 offre una massima portata e trasmissioni ultraveloci. Con velocità fino a 2.400 Mbit/s sulla banda 5 GHz e 1.200 Mbit/s sulla banda 2,4 GHz, puoi godere di connessioni stabili e veloci in ogni angolo della tua casa o ufficio.

L’offerta su Amazon con uno sconto assurdo del 38% rende questo router AVM FRITZ!Box 7590 un acquisto imperdibile. Affrettati a sfruttare questa opportunità e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 199,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.